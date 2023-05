Musique. Shakira chante avec ses fils dans un nouveau titre plein de tendresse

Après un divorce tumultueux avec le footballeur Gérard Piqué et une actualité qui a à plusieurs reprises fait la une des journaux pour parler de leur comportement enfantin, la chanteuse colombienne nous fait découvrir son nouveau clip plein de tendresse, accompagnée par ses deux fils Milan et Sasha.

C'est d'ailleurs pour ses garçons de 10 et 8 ans que Shakira a écrit ce titre, dans lequel elle explique qu'elle sera toujours là pour eux, malgré les difficultés de la vie.

"Tu m'as appris que l'amour n'est pas une arnaque, Et que quand il est réel, il ne se termine pas, J'ai essayé de t'empêcher de me voir pleurer, De voir ma fragilité, Mais les choses ne sont pas toujours comme on les rêve, Parfois nous courons, mais nous n'arrivons pas, Ne doute jamais que je serai là, Parle-moi, je vais t'écouter"