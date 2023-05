Fécamp Caux Littoral. Des noms de rue pour le Parc d'activités des Hautes Falaises

Pour faciliter la circulation au sein du Parc d'activités des Hautes Falaises, à l'entrée de Fécamp, des noms ont été attribués à quatre rues. Une cérémonie s'est tenue vendredi 5 mai. Ce sont les noms de personnalités locales qui ont été choisies. Une façon de rendre hommage à quatre figures emblématiques du développement économique et associatif local, qui ont contribué à l'essor de Fécamp Caux Littoral.

Le choix des personnalités a été réalisé par les entrepreneurs de la zone ainsi que les maires de Saint-Léonard, Épreville et Froberville, qui accueillent le parc d'activités.

Les noms retenus

• André Delamotte (1901-1963) : entrepreneur, fondateur de l'entreprise de plomberie Delamotte et impliqué dans le développement associatif.

• Jacques Duchemin (1940-2018) : président de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, directeur général de Renault Fécamp et président de nombreux foyers et associations pour l'enfance.

• Jean-Pierre Hertel (1945-2022) : entrepreneur, directeur général de la Société normande environnementale de travaux (SNET) et président de l'APAEI (Association des parents et amis des enfants inadaptés).

• Michel Ledun (1925-2011) : président du tribunal de commerce de Fécamp, négociant et membre du Centre communal d'action sociale (CCAS).