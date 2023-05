Économie. L'armateur CMA CGM s'offre Bolloré Logistics pour 5 milliards d'euros

Ce sont deux géants de la logistique, implantés partout dans le monde et notamment en Seine-Maritime, sur les ports de Rouen et du Havre. Lundi 8 mai, le groupe Bolloré a annoncé avoir accepté la promesse d'achat formulée par l'armateur CMA CGM, qui s'était engagé à acquérir ses activités de transport et de logistique, regroupées au sein de Bolloré Logistics, pour cinq milliards d'euros.

"Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes relatives à cette opération vont à présent être engagées. La décision sur l'exercice de cette promesse interviendra à l'issue de ces procédures", indique le groupe Bolloré dans un communiqué.

Deux millions de conteneurs par an

Si elle était concrétisée, cette acquisition permettrait au groupe CMA CGM de devenir l'un des cinq premiers acteurs mondiaux du transport et de la logistique, à travers sa filiale CEVA Logistics.

La combinaison des activités logistiques de CMA CGM avec celles apportées par Bolloré Logistics représenterait un chiffre d'affaires global de près de 24 milliards de dollars, pour des volumes transportés équivalents à plus de 2 millions d'EVP (conteneurs équivalents vingt pieds) par an pour le transport maritime et 0,8 million de tonnes pour le transport aérien.

En Normandie, Bolloré Logistics dispose d'un ensemble de 127 000 m2 d'entrepôts dont 54 000 m2 au Havre.