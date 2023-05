Votre horoscope signe par signe du vendredi 26 mai

Bélier

L'humeur est instable, et vous avez du mal à le cacher. Conservez de bonnes relations, en vous exprimant le plus possible. Mais ce n'est pas si facile.



Taureau

Les problèmes de vos enfants, de vos parents seront aussi les vôtres et vous leur apporterez tout votre soutien autant moral, logistique ou financier.



Gémeaux

Sans faire de votre bien-être votre objectif principal, vous ferez attention à votre alimentation en évitant les mets copieux et l'abus de sucreries.



Cancer

Endurant et vaillant, les efforts ne vous feront pas peur. Sport, travaux, grand ménage, vous aurez besoin de vous dépenser dans une activité physique.



Lion

Vous repenserez vos dépenses, et par conséquent vos priorités financières. Vous serez conscient de vos faiblesses en termes de gestion de votre budget et rectifierez le tir.



Vierge

Vous vous garderez bien d'exprimer votre avis. La discrétion sera votre alliée. Un proche vous fera des confidences, vous l'écouterez avec bienveillance.



Balance

Vous ne manquerez pas d'occupations. Vous qui le plus souvent foncez dans vos actions, vous vous surprendrez à prendre le temps qu'il faudra pour que tout soit effectué avec efficacité



Scorpion

Vous aurez à cœur de relier les uns avec les autres, de réconcilier vos proches et aurez la satisfaction de réussir ce défi pas si facile à relever.



Sagittaire

Vous irez bien, vous serez en forme et n'aurez pas trop de questions à vous poser à ce sujet. Pour tenir la route, vous respecterez une hygiène de vie.



Capricorne

Votre manque de courage pourrait assombrir vos affaires affectives. Parler avec la sincérité de votre cœur résoudra séance tenante vos questionnements.



Verseau

Vos compétences seront unanimement reconnues par vos supérieurs, votre employeur. Vous en profiterez pour demander un rendez-vous afin de faire le point sur votre avancement dans l'entreprise.



Poissons

Ne faire de mal à personne, tout en disant ce qui vous chagrinera ne fera pas l'unanimité, mais vous permettra de savoir à qui accorder votre confiance.