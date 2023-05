Caen. Dansez, partagez et vibrez lors de la compétition de breakdance Battle Unity

La compagnie de danse SNT Crew de Caen ne cesse de faire bouger les corps et tourner la tête. Elle organise la dixième édition du Battle Unity vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai, à Caen. Le festival international de breakdance, qui promeut un style de danse caractérisé par ses mouvements de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures au sol, promet un week-end festif autour de la culture hip-hop.

De la danse… et de la musique !

Vendredi 12 mai, sur la sélection musicale des guests DJs, dont Irsonsoul, le festival propose une soirée d'ouverture au Delirium café de Caen. Le lendemain, au WIP de Colombelles, place au spectacle avec, de 14 h à 17 h, les qualifications pour les danseurs. Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire en 2 vs 2 Breaking et se situer dans le top 16. Les jurys seront le Français David Colas, l'Ukrainienne Kate et le Mexicain Dr. Hill. Puis, la journée se poursuivra et, de 17 h 30 à 21 h, la piste sera laissée aux professionnels venus du monde entier. Il y aura notamment Break Squad, des Pays-Bas, Originality stands alone, d'Allemagne, Navi Crew, d'Ukraine, ou encore Red bull BC one all stars, du Royaume-Uni et de Russie. Ce sera l'occasion de voir en famille des figures acrobatiques et des cascades en tous genres. Pour celles et ceux qui auront l'envie de danser après ce spectacle, le Portobello ouvrira ses portes de 22 h à 3 h du matin. Ambiancée par Dj Phuncky Doyen et son invité, cette soirée permettra de bouger son corps avec les artistes du festival.

Une place pour exprimer sa créativité

Le festival se terminera dimanche 14 mai, avec un break'n'chill où les danseurs s'exprimeront librement sur le parvis de la bibliothèque quai François Mitterrand, sous l'œil des jurys. Cette compétition se déroulera en 1 vs 1 footwork et 1 vs 1 top rock. Un moment culturel unique accompagné de DJs et de percussions avec Baff Percu.

Pratique. Battle Unity #10, organisé par SNT Crew, du vendredi 12 au dimanche 14 mai, à Caen. Tarif : de 5 à 10 €. Plus d'informations sur le site snt-crew.com/battle-unity.