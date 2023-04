Manche. Permanence du député dégradée : des élus en colère contre la plainte déposée par Stéphane Travert

Des responsables syndicaux seront convoqués le jeudi 4 mai à la gendarmerie après les dégradations commises le jeudi 23 mars sur la façade et devant la permanence du député Stéphane Travert (Renaissance), à La Haye-du-Puits. Cette annonce a fait réagir, vendredi 28 avril, la députée Anne Pic (Nupes), le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, et des élus du groupe de la Gauche sociale et écologique du Département.

De nombreux déchets déversés

En effet, lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des manifestants s'étaient rendus devant la permanence du parlementaire et avaient déposé ordures ménagères, sacs-poubelle, papier râpé, matelas, foin et autres sortes de déchets. La façade a également été taguée.

"Ni lui, ni ses biens n'ont été mis en danger"

"Nous demandons à Monsieur le député Stéphane Travert de reconnaître que ni lui, ni ses biens, ni la démocratie n'ont été mis en danger par ce rassemblement et que cette plainte ne vise qu'à délégitimer le mouvement social né d'une réforme injuste et injustifiée adoptée par un passage en force constitutionnel incompréhensible pour nos concitoyens", précisent les élus de gauche dont Anna Pic et Benoît Arrivé. "Parce que la démocratie, la République et ses lois protègent la liberté de manifester et de s'opposer et parce que l'utilisation abusive et manipulatoire des moyens légaux et judiciaires fragilise notre République, nous protestons fermement contre la démarche engagée par Monsieur Travert." Contacté par Tendance Ouest, Stéphane Travert ne souhaite pas réagir. Il rappelle juste un "principe" qu'"en cas de dégradation devant ou sur façade sa permanence, une plainte est déposée".