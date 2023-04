Centre-Manche. Grave accident entre un motard et une conductrice : un homme grièvement blessé

L'accident est survenu dans la commune de Notre-Dame-de-Cenilly, et plus précisément au lieu-dit Les Quatre Sapins, vers 18 h 30 vendredi 28 avril. Un motard et une automobiliste se sont percutés de face, de quoi provoquer l'intervention des sapeurs-pompiers de la Manche.

Le pilote du deux-roues, un homme de 23 ans, se trouvait alors dans un état considéré comme grave. "Des douleurs au bras gauche et une suspicion de traumatisme crânien", indiquent les secouristes. Il a été transporté à l'hôpital de Saint-Lô, tout comme l'autre personne impliquée. La conductrice de la voiture, une femme âgée de 87 ans, était choquée par l'accident.