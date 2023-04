Musique. La normande Daysy de retour avec La Donne

Après un album en duo nommé "Better Days Are Coming" sorti en 2019 (inclus le hit radio " Mama told me "), un live mythique avec Eagle-Eye Cherry dans "Taratata", une tournée nationale et les premières parties de MIKA (Zénith de Nantes, Dijon, Bordeaux et l'Accor Hotel Arena) Daisy Berthenet aka DAYSY entame le chapitre le plus important de sa vie en préparant son premier EP solo.

Il y a chez DAYSY ce timbre et ce phrasé uniques, véritable signature vocale mais aussi des mélodies qui restent en tête, une forme de légèreté, parfois, qui contraste avec la puissance des textes.

Après avoir signé son grand retour avec le single "Du Like" , un retour réussi en duo avec Joseph Kamel sur son titre "Vieux", Daysy reviens cette fois-ci de nouveau en solo avec son nouveau Single "La Donne".

Daysy nous offre encore une fois à travers "La Donne" un titre fort. À travers son single "La Donne", Daysy nous encourage à ne pas laisser passer les occasions de réaliser ses rêves et de poursuivre sa passion. Ce texte profond, emprunt de la personnalité de l'artiste, nous questionne sur ces barrières mentales qui jonchent notre existence et nous installe dans des zones de confort, nous empêchant de fait d'avancer.

"La Donne" est une invitation au don de soi vers nos passions, avec la promesse de se voir atteindre nos objectifs et nos rêves.