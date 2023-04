Avranches. Une grosse panne d'électricité pour 15 000 foyers

15 000 foyers ont dû se réveiller sans électricité mercredi 26 avril à Avranches et ses environs. La panne a duré entre 7 heures et 7 h 40. C'est à cause d'un défaut technique dans le poste électrique de 90 000 volts de la commune. Le courant est naturellement revenu au bout de 40 minutes pour tous les clients. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, assure qu'une expertise est en cours dans le poste pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement et cette panne temporaire. Le but est d'éviter que cela se reproduise à l'avenir.