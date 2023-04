The Voice. Une battle à six voix : du jamais vu dans The Voice !

Pour leur seconde battle du samedi 22 avril, Bigflo et Oli ont décidé d'opposer un duo face à un quatuor : Doya VS Los Malunos, pour une performance très ensoleillée, aux accents latinos, sur le titre "Ingobernable" de C.Tangana. Une battle à six voix, c'était jusqu'ici du jamais vu dans The Voice. Les artistes étaient accompagné d'Oli à la trompette et Bigflo aux percussions. Les frères toulousains continuent l'aventure avec Doya mais Los Malunos ont été repêchés grâce au buzz d'Amel Bent.