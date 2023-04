Rouen. Attentat artistique : un moment de poésie hors du temps

Pour la fête de la danse, la Ville de Rouen invite, en partenariat avec la Maison de l'Université de Mont-Saint-Aignan, la chorégraphe Élodie Guézou. Élodie, leader de la compagnie Ama, imagine une réponse bienveillante et rassurante à l'angoisse suscitée par les attentats de 2015. Cette formule baptisée Attentat artistique est un spectacle polymorphe qui marie danse, musique et contorsionnisme, et qui évolue de manière permanente en fonction du lieu dans lequel il s'inscrit et du public présent. C'est sous forme de duo que le spectacle est donné mercredi 3 mai, dans une version que le public rouennais avait déjà pu découvrir lors de la dernière Armada. L'artiste contorsionniste et son complice musicien réinvestissent ainsi l'espace urbain et proposent une heureuse surprise aux passants : un processus de réconciliation mais aussi une expérience qui vient rompre avec la monotonie du quotidien.

Mercredi 3 mai à 12 h sur le campus Martainville. Gratuit. Infos sur 02 32 76 93 01 ou mdu.univ-rouen.fr