Bus : déviation des lignes 8 et 20

A partir d'aujourd'hui, mardi 14 juin, les lignes de bus 8 et 20 vont être déviées pour cause de travaux. La ligne 8, au lieu de passer rue Jeanne-d'Arc, empruntera la rue de la République et la rue Jean-Lecanuet, pour reprendre son parcours habituel au niveau du square Verdel. Le bus de la ligne 20 ne s'arrêtera pas aux arrêts "Théâtre des Arts", "Palais de Justice", "Square Verdrel" et "Beaux Arts". Tout devrait revenir à la normale dès le lundi 25 juillet.