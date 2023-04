Seine-Maritime. La baleine de Saint-Valery emportée par la mer, celle de Veules sera retirée

Elle avait suscité la curiosité des promeneurs. La carcasse de rorqual commun, échouée sur la plage de Saint-Valery-en-Caux mercredi 19 avril, a finalement été emportée par la marée, le lendemain.

Le remorquage jugé dangereux

Le cétacé, mesurant 19 mètres de long a été localisé en mer. "Elle fera l'objet d'un suivi régulier de sa position ainsi que d'un avis urgent aux navigateurs, afin de prévenir les dangers de collision", indique la préfecture de la Seine-Maritime, dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi. Elle précise qu'une opération de remorquage depuis la mer a été étudiée. "Après examen approfondi de la situation, l'opération est apparue particulièrement dangereuse du fait de la taille du cétacé, de la période de grandes marées ainsi que des difficultés de navigation liées à la météo." Les vérifications "ont permis d'établir qu'il était impossible de récupérer la carcasse de manière sécurisée, sans mettre en danger la vie des marins et plongeurs nécessaires à la tenue de l'opération".

Une seconde carcasse de petit rorqual, d'environ 3 mètres de long, a été observée à Veules-les-Roses. Les services de l'État, en lien avec différents partenaires publics et privés, préparent son retrait, "dès lors que les conditions seront réunies".

Sea Shepherd demande une enquête

Dans la soirée de jeudi, Sea Shepherd a également publié un communiqué, réclamant la réalisation de prélèvements pour identifier les causes de la mort des animaux et l'ouverture d'une enquête "sur le niveau de pollution sonore généré par le chantier éolien actuellement en construction à Fécamp, à 40 km de distance", de Saint-Valery-en-Caux. L'ONG environnementale rappelle que "les baleines sont extrêmement sensibles au bruit qui les désoriente, les empêche de communiquer et de se nourrir et peut même aller jusqu'à causer des hémorragies internes et les pousser à s'échouer".