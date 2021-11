L'accès au quai du Havre sera bloqué par la mise en place d'un chantier de la TCAR. Ces travaux entrepris afin de rénover les rails de métro et poser un nouveau revêtement, vont perturber la circulation entre la rue Grand-Pont et le bas de la rue Jeanne d'Arc. Ce chantier devrait durer pendant plus d'un mois sans pour autant gêner la circulation du métro.