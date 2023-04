Musique. Drake & The Weeknd en duo, grâce à l'intelligence artificielle

Depuis plusieurs jours, les fans de rap américain deviennent fous avec la sortie du hit Heart On My Sleeve de Drake et The Weeknd. Seule ombre au tableau, les deux artistes n'ont pas collaboré depuis 2013, à la sortie du hit Live For. Heart On My Sleeve est en fait l'œuvre de ghostwriter, un internaute qui a utilisé l'intelligence artificielle pour écrire et composer la musique.