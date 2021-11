Clowns géants, animations et spectacles burlesques vont être à l'honneur à l'occasion du premier Festival régional des arts dans les rues de Rouen à partir du jeudi 16 au samedi 18 juin. Pour ces journées spéciales sur le thème "Eclats du rue, éclats de rire", ateliers théâtre et mini-scènes burlesques seront mis en place dans le centre ville de Rouen pour le plus grand bonheur des enfants.