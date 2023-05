Le Havre. Salon de l'auto et de la moto,les dernières nouveautés

Le Carré des Docks du Havre accueille la huitième édition du salon de l'auto et de la moto, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai. Pour l'occasion, 12 à 15 000 visiteurs sont attendus. La plupart des concessionnaires de la région havraise seront présents avec un large choix de véhicules (300 voitures d'occasion et au moins 200 en neuf). Ils présenteront leurs dernières nouveautés.

Cette année, la moto sera particulièrement à l'honneur avec un grand village qui lui sera consacré. 800 motos seront proposées à la vente. C'est une première pour le salon havrais.

Pour Bruno Crouin, l'organisateur, "le marché de l'automobile est en pleine évolution. Les constructeurs s'orientent de plus en plus vers l'électrique. Les consommateurs se posent beaucoup de questions. L'avantage, c'est que tous les concessionnaires sont présents sur un même lieu. On peut mieux comparer."

Pratique. Le salon sera ouvert de 10 heures à 19 heures - Gratuit.