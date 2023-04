Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner un Hoverboard électrique

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez un Hoverboard électrique Gyromax, à l'occasion de la journée de la Terre, ce samedi 22 avril.

Plus d'un milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre du Jour de la Terre, devenu le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète. Lancez-vous cette année avec l'appli Moovance, valorisez votre écomobilité, participez à des challenges dans le but de réduire votre impact carbone.

Hoverboard tout terrain Gyromax, modèle Alpha-Cross, avec pneus gonflés increvables, 2 moteurs de 400 W, 2 haut-parleurs Bluetooth intégrés, conçu pour résister à la poussière et à l'humidité, éclairage avant et arrière en cas de faible visibilité ou de nuit.

VITESSE MAX : 15 km/h

AUTONOMIE : 20 kilomètres

POIDS NET : 14,5 kg

TEMPS DE CHARGE : 1-2 heures

PENTE MAX : 30 %

BATTERIE : Lithium-ion 36V

MOTEUR : 400 W x2

PNEUS : 8,5 pouces

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Laure et Alex au Chrono Quiz !