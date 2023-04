Rouen. L'Armada a désormais son jeu mobile avec Marius et Océane

C'est une nouveauté de l'édition 2023 de l'Armada de Rouen.

Un jeu pour mobile, L'Aventure en Seine, développé par Sopra Steria, vient d'être lancé en téléchargement gratuit sur Android et iOS. Il s'agit d'une série de mini-jeux ludiques et pédagogiques, destinée principalement aux 6-12 ans, et qui met en scène les personnages de l'Armada, Marius le loup de mer et Océane la sirène, qu'il faut aider dans une série de missions, pour nettoyer les quais ou réparer le mécanisme du pont Flaubert. "C'est une création 100 % normande, indique Alexis Hue, directeur commercial Normandie chez Sopra Steria. C'est un concept type 'Mario party' avec une collection de petits jeux réalisables entre 30 secondes et deux minutes et qui permettent de s'immerger dans le thème de l'Armada."

Jeu gratuit, sans inscription, ni connexion

Le jeu est gratuit, ne nécessite pas d'inscription, ni même de connexion internet une fois qu'il est téléchargé. Il a été développé avec les équipes d'Abysse corp, pour l'utilisation des personnages, et les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école Ferdinand-Buisson à Sotteville-lès-Rouen, qui ont pu tester les mini-jeux.

La première version de l'application est donc déjà disponible. Elle sera enrichie dans les prochaines semaines.