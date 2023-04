Eure. Monseigneur Jacques Gaillot, ancien évêque d'Évreux, est décédé

Monseigneur Jacques Gaillot, évêque d'Évreux de 1982 à 1995, est décédé mercredi 12 avril à Paris, à l'âge de 87 ans. Il était hospitalisé pour un cancer du pancréas à l'hôpital Pompidou, avait informé le diocèse d'Évreux jeudi 6 avril.

"Au-delà de certaines prises de position qui ont pu diviser, nous nous rappelons qu'il a surtout gardé le souci des plus pauvres et des périphéries", a déclaré à l'AFP la Conférence des évêques de France, mercredi 12 avril.

Une figure contestataire

Monseigneur Jacques Gaillot avait en effet été démis de ses fonctions par le Vatican, en 1995, en raison de certaines de ses prises de position, notamment en faveur du mariage des prêtres, qui lui ont valu progressivement une image d'évêque marginal. Cette éviction d'un évêque médiatique et perçu comme progressiste avait suscité une forte émotion en France, avec de nombreuses manifestations de soutien. À Évreux, plusieurs milliers de personnes avaient assisté à sa messe d'adieu le 22 janvier 1995.

Après son départ, il avait été nommé à titre honorifique évêque "in partibus" de Partenia, un diocèse en Mauritanie sitifienne (région de Sétif en Algérie) disparu au Ve siècle et aujourd'hui dit "fantôme" car sans églises ni catholiques depuis des siècles. Mgr Gaillot avait alors fait de ce diocèse un instrument de défense des exclus (sans-papiers, sans-abri, etc.).

En juillet 1995, il a embarqué à bord du Rainbow Warrior lors de la campagne de Greenpeace contre la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique.

L'affaire Vadeboncœur

Mgr Gaillot avait par ailleurs reconnu, en 2010, avoir accueilli dans son diocèse un prêtre coupable d'actes pédocriminels. Ce prêtre canadien, Denis Vadeboncœur, avait été autorisé par l'Égalise à exercer en France malgré une condamnation à 20 mois de prison au Canada en 1985 pour de multiples faits de pédocriminalité.

Mgr Jacques Gaillot, au courant de ces faits, l'avait pourtant nommé en 1988 curé et vicaire épiscopal. Il avait alors reconnu "une erreur", expliquant qu'"à l'époque, l'Église fonctionnait ainsi".