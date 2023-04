Calvados. Au parc de Courseulles-sur-Mer, chaque éolienne portera le nom d'un navire du Débarquement

Au large de Courseulles-sur-Mer, l'installation du parc éolien se poursuit et sera mise en fonction à la fin de l'année 2025. Si la base est opérationnelle, reste à installer les 64 éoliennes qui tourneront pour assurer la consommation domestique de "630 000 personnes, soit plus de 90 % de la population du Calvados", assure Bruno Bensasson, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables.

Le devoir de mémoire

L'implantation d'un parc éolien en mer, sur un site à la dimension historique aussi importante, a suscité le débat, entre partisans et opposants d'un tel projet. L'équipe portant ce dernier s'est donc très vite demandé "comment rendre hommage à ces événements ?" Un groupe "Histoire et Devoir de mémoire" a planché sur le sujet, avant d'avancer l'idée de renommer les 64 éoliennes.

"Elles porteront toutes le nom d'un navire ayant fait partie de l'opération Neptune et ayant participé au Débarquement sur les plages normandes", explique Bruno Bensasson.

Et cela en suivant un ordre très précis : les navires emblématiques sur la première ligne, les destroyers ensuite, puis viennent les croiseurs, les cuirassés, et bien d'autres types de bateaux… Au total, ce sont huit nationalités qui seront représentées, et "les éoliennes seront marquées pour concrétiser ce devoir de mémoire", conclut le directeur exécutif d'EDF.

