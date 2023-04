Calvados. La base de maintenance du parc éolien en mer est fonctionnelle

L'installation du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer se poursuit, avant une mise en fonction prévue pour la fin de l'année 2025. Mardi 11 avril, élus et responsables se sont réunis à Ouistreham pour inaugurer la base de maintenance de ce parc.

Les 64 éoliennes ne sont pas encore installées, mais déjà la base est opérationnelle. Son centre de contrôle permet en effet de coordonner les opérations et de surveiller les accès au parc pour le moment. À l'avenir, une centaine de personnes y seront employées, en tant que marins, techniciens ou ingénieurs, pour faire de la maintenance, mais aussi de la surveillance et planifier les interventions. "C'est le centre névralgique du parc éolien", affirme Bruno Bensasson, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables.

Le centre de contrôle de la base de maintenance permettra de surveiller constamment le parc.

Bruno Bensasson explique les projets à venir et l'intérêt de cette base de maintenance Impossible de lire le son.

Un gros investissement

D'autres travaux ont été entrepris dans cet avant-port de Ouistreham, représentant au total un investissement de 30 millions d'euros. De quoi faire dire fièrement au maire Romain Bail que "Ouistreham rentre dans la catégorie des ports qui comptent dans la région, notamment en matière de mix énergétique".

En effet, la présence de ce parc éolien, plutôt au large de Courseulles-sur-Mer, est un projet de longue date, - initié en 2007 - et qui a pour but de produire de l'électricité décarbonée. Bruno Bensasson n'a pas manqué de rappeler que "les 64 éoliennes produiront une puissance totale d'environ 450 mégawatts. Ce qui permettra d'assurer la consommation domestique de 630 000 personnes, soit plus de 90 % de la population du Calvados".