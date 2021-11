Allez donc pousser la porte d’un ou deux moulins

Le 19 juin tous les moulins de France seront à l’honneur. Qu’ils soient à eau ou à vent, les moulins ont toujours fait rêver et se comptent par centaine sur les terres de Haute-Normandie. à Rouen les moulins de la Pannevert et de Saint Amand ouvriront leurs portes, de même que la corderie Vallois de N-D de Bondeville, de 13h30 à 18h.



Pratique. Dimanche 19 juin. Renseignements : 02 32 42 10 54. Retrouvez le programme complet sur www.journeedupatrimoinedepays.com