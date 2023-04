Cléon. Éric Bibb enchante la Traverse de son blues aux multiples influences

À l'occasion du festival de blues de la Traverse à Cléon, Blues from Mars, Éric Bibb, entouré de ses fidèles musiciens, interprète en live son dernier album Global Griot. Ce nouvel opus absolument enivrant est d'une richesse musicale exceptionnelle.

Il a été conçu grâce à la participation d'un prestigieux casting international. Dans cette longue liste, on retiendra en particulier l'Américain Big Daddy Wilson, le Suédois Steffan Astner, le Jamaïcain Ken Boothe, le Malien Habib Koité et le Sénégalais Solo Cissokho. Les nombreuses sessions d'enregistrement se sont également déroulées aux quatre coins du monde : en Suède, en Jamaïque, au Ghana ou encore au Canada. Enrichi par ce tour du monde musical, Eric Bibb nous livre un album épatant dans lequel fusionnent avec naturel le blues et ses racines africaines, le gospel et le folk. Ces superbes notes métissées font du bluesman l'un des meilleurs promoteurs actuels du world blues.

Pratique. Samedi 15 avril à 20 h 15 à la Traverse à Cléon. 0 à 21 €. latraverse.org