Près de Pont-l'Evêque. Un homme grièvement blessé dans un accident entre une voiture et un poids lourd

Jeudi 6 avril, à 7 heures, les secours sont intervenus pour un accident de la route près de Pont-l'Évêque, sur l'autoroute A13, dans le sens Caen-Paris, entre une voiture et un poids lourd. Quatre personnes ont été impliquées dans cet accident. Un homme de 35 ans, incarcéré, a été grièvement blessé et emmené en urgence à l'hôpital de Lisieux. Les trois autres personnes, des hommes de 41,42 et 43 ans n'ont pas été blessés.

Dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-l'Évêque et Touques sont intervenus.