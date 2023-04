Caen. La deuxième édition du Ouest pro Tour fait étape au stade nautique Eugène-Maës

Vendredi 14 avril, le stade nautique Eugène-Maës de Caen va ouvrir ses portes au Ouest pro Tour, une compétition qui réunit les huit meilleures équipes du Grand Ouest : Rennes, Nantes, Bourges, Brest, Tours, Angers, Rouen et Caen. La première édition s'était tenue l'an dernier à Bréquigny, près de Rennes.

Les huit meilleurs clubs du Grand Ouest

au rendez-vous

Les cinq meilleures femmes et les cinq meilleurs hommes des huit meilleurs clubs du Grand Ouest se donnent rendez-vous sur le plot de départ pour une compétition de 2 h 30 des plus spectaculaires. Outre les traditionnels 100 m nage libre, brasse, dos et papillon, des courses en relais de 10x50m nage libre et 4 nages auront lieu, où chacun des nageurs devra effectuer deux passages dans l'eau. Il y aura également des "skinrace", des courses d'élimination sur 50 m dans chacune des quatre nages, où quatre nageurs seront éliminés en série, deux en demi-finale, pour laisser place à une finale d'exception entre les deux nageurs les plus performants. Entre deux passages, les nageurs n'auront que trois minutes de repos avant de devoir replonger pour un nouveau 50 m. À la fin de chaque course, des points sont attribués en fonction du classement du nageur. À la fin de la soirée, un classement est effectué et les meilleurs clubs masculin et féminin seront récompensés. "Faire un podium serait fantastique, nous n'avons pas la prétention de viser la première place, annonce Nicolas Couderc, directeur de l'EN Caen et organisateur de l'événement. Chez les hommes, le club de Rennes et, chez les femmes, celui de Brest, sont intouchables. Cependant, nous nous appuyons sur une génération solide de nageurs nés en 2007." Cet événement promet d'être un grand spectacle !