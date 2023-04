Cadeaux. Gagnez votre guitare électrique avec Tendance Ouest et Lordel Musique !

À l'occasion du concert Tendance Session ce vendredi 14 avril, Tendance Ouest et Lordel Musique vous offrent votre guitare électrique d'une valeur de 769 €.

Une Fender Telecaster Mexicaine, dédicacée par les artistes du Tendance Session : Stéphane, Nuit Incolore, Hyphen-Hyphen et Skip the use !

Pour vous inscrire, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort le jour du concert Tendance Session, vendredi 14 avril, à 8 h 45 avec Laure dans Normandie Matin.