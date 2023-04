Votre horoscope signe par signe du vendredi 7 avril

Bélier

Vos hésitations vous font perdre un temps précieux. Demandez conseil, si cela peut vous aider.



Taureau

journée assez porteuse. Vos défenses naturelles sont bonnes, mais ne tirez pas trop sur la corde !



Gémeaux

Attention !! l'ambiance risque de ne pas être facile à vivre. Ne prêtez pas attention aux rumeurs.



Cancer

Évitez les activités trop physiques ou les sports à risque surtout si vous n'êtes pas entraîné.



Lion

Vous ferez preuve de timidité. Vous devriez vous montrer plus déterminé et aussi plus spontané. Ne craignez pas d'assumer vos opinions



Vierge

Contentez-vous de la routine habituelle. Vous ne pourrez pas gérer toutes les situations délicates que vous rencontrerez aujourd'hui.



Balance

La journée sera longue, choisissez des chaussures confortables surtout si vous êtes souvent debout.



Scorpion

Certains messages ne pourront passer que si vous restez calme et ce n'est pas gagné !



Sagittaire

Il y aura un risque de querelles autour de vous. Restez zen et évitez de prendre parti pour l'un ou l'autre de vos collègues.



Capricorne

Un imprévu vous obligera à faire des frais et mettra l'équilibre de votre budget en péril.



Verseau

Faites-vous plaisir, cuisinez un bon petit plat à déguster en amoureux, ou offrez-vous un petit resto.



Poissons

Attention, ne vous confiez pas à n'importe qui. Tout le monde n'est pas apte à vous comprendre