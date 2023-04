Bonne table près de Caen. Cuisine tradi et pas chère à La table de Boïa

Ce midi de mars, ça grouille de monde à La table de Boïa. Son nom fait référence à Boïavilla, ancien nom de Biéville-Beuville au XIe siècle. Des artisans, des travailleurs venant de Caen et une famille se sont retrouvés pour déjeuner dans ce nouveau restaurant. Voilà à peine un mois qu'Hélène et Pierre Vauthier ont ouvert leur affaire à Biéville-Beuville, à la suite du restaurant Les 2 frères. Depuis, "on ne désemplit pas chaque midi", me dit la gérante, qui travaille depuis une vingtaine d'années dans la restauration.

Côté déco, tous les meubles et tables sont chinés par les propriétaires, comme ce buffet au fond de la salle qu'Hélène a totalement remis au goût du jour.

Table du marché le week-end

J'ai bien fait de réserver. L'ardoise change chaque jour, avec toujours au minimum trois propositions d'entrée, de plat et de dessert. Je commande mon entrée en attendant mon amie. J'opte pour la mousse de betterave et son émietté de chèvre et de noix. Un pur délice.

La mousse de betterave.

Je poursuis le repas avec un filet de merlu, sa sauce curry et son riz. J'avais le choix avec un rougail de saucisse, un faux-filet grillé et sa sauce poire ou l'andouillette grillée aux herbes. "J'aime bien travailler avec les épices. Notre spécialité, ce sont nos viandes grillées au feu de bois", ajoute Pierre, de retour dans le village de son enfance. C'est une cuisine traditionnelle de bistro, idéale pour un déjeuner et surtout pas chère. "On veut que ça soit accessible", assume Hélène. Pour le coup, c'est réussi. La formule complète me coûte 14,50 €. Le plat unique est à 10,50 € et la formule entrée + plat ou plat + dessert est à 12,50 €. Je termine mon repas par le gâteau aux pommes et ses noix caramélisées. "Vous avez raison, il est très bon !", me lance Hélène. Il aurait été surprenant qu'elle me dise le contraire. Le week-end, le restaurant change sa formule pour proposer "des plats un peu plus haut de gamme", entre 16 € le plat et 25 € la formule. Le soir, une dizaine de pizzas bon marché sont proposées. Je reviendrai pour y goûter !

Pratique. 23 Haute-Rue à Biéville-Beuville. Ouvert les lundis et mardis midi et du jeudi au dimanche midi et soir. Tél 02 31 44 31 31.