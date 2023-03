Le coin du psy. Offrir un week-end à son couple

Deux minutes par jour, deux heures par semaine et deux jours par an. Voilà le minimum à s'octroyer, à 100%, à soi, à l'autre. Bref au couple. "Est-ce utopique de partir un week-end par an seuls ?" s'interroge Nadine. Si elle en rêve, son compagnon préfère passer ses vacances entouré de sa bande d'amis plutôt que de se retrouver à deux. Il n'en voit vraiment pas l'utilité. Pour d'autres couples, partir seuls implique de se priver de bons moments avec les enfants. Pier, lui, avoue appréhender les week-ends à deux : il craint que cela ne soit l'occasion de reproches permanents.

L'envie d'avoir envie

Le désir d'être à deux a pu être mis à mal par trop de conflits, de déceptions. Il n'en est que plus urgent d'employer les grands moyens pour retrouver de la complicité et un dialogue apaisé. Pour se donner les chances de passer des vacances réussies, il est bon de se mettre d'accord sur le cadre : on ne parle pas de ce qui fâche et on ne critique pas celui qui a organisé. Une sorte de "trêve des confiseurs".

Et les enfants ?

La première raison invoquée pour ne pas partir à deux est le coût de la garde des enfants. Paradoxalement, les enfants les plus jeunes sont les plus faciles à faire garder. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la famille disponible, mais beaucoup de jeunes parents pratiquent l'entraide. Oser demander un service crée des liens forts. Vos adolescents n'accepteront vraisemblablement pas d'aller dans une famille que vous leur imposeriez. Vous n'osez pas les laisser seuls chez vous ? Soyez rassurés : ils n'ont pas besoin que vous partiez un week-end pour transgresser vos règles ! Bref, impossible de tout contrôler : seule alternative, encore plus dialoguer. Ce n'est donc pas votre voyage de noces annuel qui les mettra en danger. Il leur prouvera plutôt qu'un couple est précieux, et que pour les aimer, vous avez besoin de vous recharger.