Le Havre. Il crée "Impossible n'est p-Havrais" pour partager des expériences de vie positives

"J'ai eu cinquante vies", annonce Mohamed Bachir, en préambule. Puis, le souriant gaillard de 39 ans se lance, lui qui a tant de fois raconté son histoire peu commune. Originaire du quartier des Neiges, au Havre, il est victime d'un grave accident domestique à l'âge de 18 mois. Pendant dix ans, le garçon va subir "opération sur opération", passant de longs étés à la clinique des Ormeaux.

"Des messages positifs à partager"

De cette période, il garde de légères marques sur le visage, mais surtout de l'abnégation. "Ma famille et le foot ont été essentiels", dit-il. L'attaquant intègre, très jeune, le centre de formation du Havre Athletic Club, avant de rejoindre le FC Gueugnon, en Bourgogne. Il passe par Mulhouse, Noisy-le-Sec, la Tunisie puis revient jouer avec la réserve du HAC en 2006, après une blessure. Sans parvenir à retrouver son niveau. "J'arrête définitivement le foot à l'âge de 24 ans, sans diplôme. C'est un monde parallèle, quand on en sort, c'est très difficile. Je ne savais même pas ce qu'était une carte vitale." Il estime pourtant avoir développé des compétences. "La gestion de la pression, les challenges, la remise en question tous les dimanches. On peut faire des parallèles avec le monde de l'entreprise." Mohamed Bachir parvient à passer un diplôme d'entraîneur et directeur sportif, en parallèle de petits boulots. Pas encore rassasié, il valide un master de droit. "C'est le cœur de tout", estime celui qui connaît par cœur les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Il y a un an, Mohamed Bachir fonde le concept Impossible n'est p-Havrais, qu'il décrit comme "un média motivationnel", a mi-chemin entre coaching, formation et podcast. Il invite d'anciens joueurs du HAC à se raconter. Anthony Le Tallec, Steve Ambri, Souleymane Diawara, Rudison Ferreira, Amadou Alassane, l'arbitre Gaël Angoula... Les gloires passées du HAC ou des joueurs plus confidentiels se dévoilent. "Ils racontent des anecdotes de leur vie, comment certains ont pu devenir pros, comment d'autres se sont blessés et ont remonté la pente. On a tous des messages positifs à partager", estime Mohamed Bachir. Orienté au départ sur le foot, le podcast s'élargit. La handballeuse Hadja Sawaneh, le skipper Thimoté Polet ou encore Bruno Peisey, ancien de Koh-Lanta, y sont passés. "Leur point commun ? Respect et bienveillance", estime Mohamed Bachir, qui aimerait passer Édouard Philippe, ancien Premier ministre, sur le grill. "Avec son parcours, il prouve que rien n'est impossible."

