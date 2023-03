Rouen. Doris, la manifestante qui a perdu un pouce, porte plainte

"Elle est dans la douleur", explique Julia Massardier, l'avocate de Doris. Cette Accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) du collège Lecanuet de Rouen a perdu son pouce lors de la manifestation du jeudi 23 mars, qui a donné lieu à des affrontements entre manifestants et force de l'ordre.

Mardi 28 mars, elle a déposé plainte pour "violence ayant entraîné une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage d'une arme". Une plainte qui fait suite à la saisie par le parquet, la veille, de l'IGPN, la police des polices, dans cette affaire. Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, indiquait alors que les blessures de la manifestante pouvaient provenir de l'explosion d'une grenade lacrymogène.

La victime toujours hospitalisée

"On a retrouvé un débris ensanglanté qui pourrait correspondre à une grenade MP7, et on a plusieurs témoins de la scène", indique l'avocate. "Son pouce a littéralement explosé", précise-t-elle, quand sa cliente se "trouvait au sein d'un groupe de manifestants pacifiques". Doris a aussi, toujours selon son Conseil, ressenti d'abord une pression à l'épaule gauche avant de sentir la vive douleur à la main, et de possiblement perdre connaissance. Elle a d'ailleurs dû être recousue aussi pour sa blessure à l'épaule.

Opérée en urgence de la main, l'AESH est toujours hospitalisée et il n'est pas exclu qu'elle ait besoin d'une seconde opération. L'objectif est de pouvoir sauver le morceau restant de son pouce pour pouvoir toujours réaliser le geste de la pince à cette main.

Une victime sourde d'une oreille ?

Julia Massardier précise également qu'une deuxième plainte a été déposée par un manifestant qui se trouvait à proximité de la scène et qui a perdu l'audition à une oreille à la suite de l'explosion. "On ne se sait pas à ce stade si son audition va revenir", précise l'avocate.