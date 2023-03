Rouen. Il est interpellé au volant d'une voiture volée

Le suspect de 54 ans a été interpellé en plein après-midi, lundi 27 mars à Rouen, boulevard Gambetta.

Les policiers l'ont repéré quelques instants plus tôt, rue de la République, alors qu'il circulait en voiture sur une voie réservée au bus. Lorsqu'ils cherchent à le contrôler, il prend la fuite et adopte une conduite dangereuse, jusqu'à semer les fonctionnaires.

Il a "emprunté" la voiture

La police le repère à nouveau quelques instants plus tard, quai de Paris. À la vue de la voiture des forces de l'ordre, le suspect reprend une conduite dangereuse, franchit un terre-plein central pour faire demi-tour et heurte dans sa course deux autres véhicules. Il s'immobilise ensuite boulevard Gambetta avant de prendre la fuite à pied. C'est à cet instant que les policiers ont pu l'interpeller. La voiture ne lui appartenait pas. Lui a déclaré "l'avoir empruntée", les clés se trouvant sur le siège, selon une source policière.

Le suspect a été placé en garde à vue pour recel de vol, refus d'obtempérer, délit de fuite et défaut de permis.