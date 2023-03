Un été au Havre. Un casting pour participer au défilé d'ouverture

L'événement culturel Un été au Havre débutera cette année par un défilé de mode, le samedi 24 juin. C'est la styliste Maroussia Rebecq qui a été invitée à imaginer une performance artistique. Elle prépare un défilé événement qui présentera au public des créations originales imaginées et réalisées au Havre.

La créatrice des marques "Andrea Crews" et "Upcycle Solution" utilise des vêtements de seconde main comme matière première. Ses créations sont le fruit d'une réflexion sur l'économie circulaire, le monde du travail et l'urgence écologique. Pour le défilé d'ouverture de la nouvelle saison d'Un été au Havre, elle s'est inspirée du Havre pour imaginer une ligne de vêtements spécifiques en lien avec la ville et la mer.

Un casting pour recruter les modèles

Les vêtements de Maroussia Rebecq, lors du défilé d'ouverture, seront portés par des habitants. Les équipes d'Un été au Havre lancent un casting, du 19 au 22 avril, au Hangar Zéro. Il n'y a pas de profil spécifique recherché ni de morphologie requise, et c'est sans limite d'âge. Ce sont les "gens de la rue" qui vont défiler.