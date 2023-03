Rouen. Voici Christelle Mouandjo, la femme la plus forte de France

Christelle Mouandjo a vécu au Cameroun jusqu'à 15 ans avant de suivre sa sœur, venue faire des études en France. Après le lycée à Rouen, Christelle a continué, elle aussi, ses études à l'école supérieure d'ingénieurs en technologies innovantes, parcours génie civil, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Diplôme en poche, elle trouve alors un emploi chez Flexi-France, au Trait.

Jusqu'ici, Christelle ne pratiquait aucun sport. Comment est-elle donc arrivée à devenir championne de France de force athlétique et obtenir le titre de femme la plus forte de France ? "A mon arrivée dans mon premier travail, explique-t-elle, un collègue m'a parlé d'une petite salle de sport associative, pas très loin de l'entreprise, je me suis dit : je rentre dans la vie professionnelle, alors autant maintenant ajouter une activité physique."

Elle commence par une remise en forme avec cardio, maintien, tapis pour courir et vélo. Un collègue, la voyant de plus en plus assidue, lui conseille alors de s'orienter vers la musculation et de soulever des charges, en lui proposant un programme sur six mois, qui serait plus en accord avec ses motivations. "Je lui ai fait confiance et en quelques semaines, mon physique avait changé et correspondait enfin à celui que j'avais dans ma tête."

De la force athlétique au "strong woman"

Mais son évolution ne s'arrête pas là. Dans la salle, on lui propose de faire de la compétition de force athlétique avec les trois mouvements : squat, développé couché et soulevé de terre avec la charge le plus haut possible. Rapidement elle est orientée vers les compétitions de force athlétique, avec le CHM Le Trait. "J'ai alors participé à mon premier championnat de France en 2021 à Port-La Nouvelle, un an après mes débuts et j'ai fini 4e. J'ai continué ensuite à m'entraîner." Huit mois après cette performance, un ami l'invite à assister à une compétition de "Strong Woman" dont le but est de soulever des boules de pierres, des troncs d'arbres, retourner des pneus ou tirer des camions. "Je me suis donc renseignée et je suis tombée dans le piège ! Je considère donc que je fais deux sports désormais, à raison de quatre séances par semaine de deux à trois heures." En juin 2022, elle est sacrée "femme la plus forte de France" en "Strong woman".

Désireuse de dépasser ses limites, la Normande débute maintenant en haltérophilie tout en voulant conserver ses titres déjà acquis.