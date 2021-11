Un demi siècle de Matmut

C’est dans la ville aux cent clochers, à la Halle aux toiles plus exactement, que s’était tenue, en 1961, l’assemblée générale constitutive donnant naissance à la Matmut : la “Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes”. Cinquante ans après, la société compte près de 2,9 millions de sociétaires, et est chargé de gérer 6,4 millions de contrats d’assurance. Sa particularité ? La Matmut est une société de personnes, c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’actionnaires.

Dans toute la France la société emploie près de 5 000 personnes, dont 1 800 sont basées à Rouen et dans son agglomération. Une croissance qui ne se dément pas. L’entreprise est prospère : en 2010, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. La petite assurance partie de Rouen, s’est étendue dans toute la France, puisqu’elle possède près de 577 agences conseils.

Le but que s’est fixé la Matmut dès sa naissance, est de proposer des produits répondant aux besoins du grand public et non à une corporation particulière. Le groupe est désormais leader dans le secteur des assurances dommages et ne cesse aujourd’hui de diversifier ses offres au niveau des assurances à la personne.