Palmarès 2011 des hôpitaux et cliniques : le CHU de Rouen 10e, l'Europe perd des places

Le CHU de Rouen 10e

Bonne nouvelle : le CHU de Rouen gagne une place par rapport à 2010. Il est classé 10e d’un tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France toujours dominé par le CHU de Toulouse. Les meilleurs classements de l’hôpital rouennais par spécialité : chirugie des testicules (6e), pédiatrie (8e), cancer du rein (8e), accidents vasculaires cérébraux (10e), chirurgie cardiaque (10e), chirurgie de l’obésité (10e), strabisme (10e), incontinence urinaire (11e).

La Clinique de l'Europe 47 e

Dans le tableau d’honneur 2011 des 50 meilleures cliniques de France, la Clinique de l’Europe, à Rouen, demeure toujours la meilleure de la région. Classée 47e par “Le Point”, elle a cependant chuté de 27 places, puisqu’elle était 20e en 2010. Elle se classe 7e et 8e pour l’appendicite et les cancers gynécologiques. A noter également les très bons résultats de la clinique du Cèdre, à Bois-Guillaume, en prothèse de genou (2e), chirurgie de la cheville (2e), prothèse de hanche (5e) et chirurgie du pied (5e).