L'hôtel des ventes ; une caverne d'Ali Baba

Le passant bien souvent n’ose pas en franchir les portes, tant l’Hôtel des ventes apparaît comme un lieu particulier, intimidant, réservé à des initiés. C’est pourtant se priver de découvertes que de ne pas franchir le seuil. Et à Rouen, le chaland n’a que l’embarras du choix entre les trois hôtels de ventes. Le dernier né étant l’Hôtel des Ventes de la Seine, qui s’est installé dans l’entrepôt d’une ancienne brocante, rue Victor Hugo, il y a un peu plus d’un an de cela, en avril 2010.



Du neuf et de l’ancien

“En tant que commissaire-priseur judiciaire je peux vendre de tout : des meubles, des lave-vaisselles, des voitures… Mais dans le cadre des ventes volontaires, que je fais ici à Rouen, je tombe parfois sur de véritables trésors.”, explique maître Cheroyan. Et il n’est pas uniquement question de vieux meubles ou des portraits de personnages aussi lointains. “J’ai vendu récemment des pièces d’art et des meubles contemporains. Les lots qui sont proposés lors des ventes aux enchères sont vraiment très divers.”

Entre les ventes courantes, où les enchères ne dépassent pas les 300 € et les ventes dites cataloguées qui voient parfois les prix grimper, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. La prochaine risque fort d’attirer des amateurs d’un peu partout : en effet, un tableau d’un peintre vietnamien, Le Pho, très recherché actuellement, fera partie des lots mis en vente. “Il faisait partie d’une succession et avait été acheté il y a des années, lorsque le peintre n’était pas encore très connu.” Mais qui ne connaît pas le marché de l’art peut donc fort bien passer à côté d’un tableau de valeur. C’est pourquoi faire appel à un commissaire-priseur est souvent nécessaire pour bénéficier d’une expertise révélant parfois des trésors insoupçonnés. : “Il m’est arrivé de vendre 11 000 € un tableau, acheté 3 € dans une foire ! ”

Plus qu’une simple transaction commerciale, une vente aux enchères c’est aussi un véritable spectacle. “Mon métier est à la frontière entre celui de chef d’orchestre, de magicien, et même dompteur de cirque !”