Rai. Le Biches Festival dévoile toute sa programmation

Le Biches Festival a dévoilé la totalité de la programmation éclectique de sa huitième édition, d'abord à L'Aigle lundi 20 mars, puis mercredi 22 au soir à Paris.

Selon le slogan "L'été commence au Biches", le festival aura lieu du 9 au 11 juin, à la Ferme de Rai près de L'Aigle, avec Adé, Zaho de Sagazan, un DJ set de Toxic Avenger, Zahoui, Braxe + Falcon, ou encore Flavien Berger… "Vingt-cinq artistes ou groupes de chanson française dans tous les styles", explique Margaux Nicoleau, la directrice et programmatrice du festival.

Margaux Nicoleau est la directrice et programmatrice du Biches Festival.

Son édition 2022 avait accueilli six mille festivaliers dans une ambiance très familiale. "On reste à dimension très humaine, ici, c'est une grande famille et, après un concert, on peut aller boire un verre ou taper une balle de ping-pong avec un artiste", souligne en riant la directrice. Dans le même feeling, le festival a ses food trucks avec burgers au camembert, et même du cidre à la pression !

Outre quelques têtes d'affiche, l'ADN du Biches Festival est de faire découvrir des artistes de demain. "On aime avoir des groupes avant qu'ils soient connus", expliquent les organisateurs, dont la volonté est aussi de donner envie de venir à des gens qui ne seraient pas spontanément venus. Pour cela, ils proposent notamment des ateliers pour les enfants, et la billetterie est à partir de 25 € seulement la journée en tarif réduit, jusqu'à 75 € le "pass 3 jours" pour vingt-cinq concerts en alternance sur les deux scènes.

À noter la gratuité des concerts avec des groupes locaux durant l'après-midi du samedi et la gratuité pour les jeunes de moins de seize ans sur tout le festival.

La programmation : Adé, Braxe+Falcon, En attendant Ana, Fishback, Kids Return, Koudlam, Ouai Stéphane, Rendez-vous, Yoa, Les clopes, Zahoui, Flavien Berger, Social Dance, Zaho de Sagazan, Walter Astral, Blond, Toxic Avenger, PPJ, Claude, Nelik.

Le Biches Festival recherche encore une cinquantaine de bénévoles pour participer à son organisation.

Pratique. Navettes depuis la gare SNCF de L'Aigle, camping sur place.