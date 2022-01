Quenelles de fromage

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mn

Egouttage : au moins 4 h

Cuisson : 1 h 30

1, 5 litre de lait entier

le jus de 1,5 citron vert

1 à 2 c. à soupe de semoule de blé fine

1 c. à soupe d’amandes mondées et concassées

1 c. à soupe de pistaches concassées

1 c. à soupe de cassonade

Les graines écrasées de 6 cardamomes

500 g de sucre en poudre

2 c. à soupe d’eau de rose

Portez le lait à ébullition et ajoutez le jus d’un citron vert. Remuez légèrement. Le caillé doit se séparer du petit-lait. Versez le tout dans une passoire fine garnie de mousseline. Egouttez, puis ramassez les coins de la mousseline en un petit paquet que vous accrocherez avec de la ficelle au-dessus d’un évier.Laissez au moins 4 heures, toute la nuit si possible. Le fromage doit être bien ferme. Mélangez-le avec la semoule et le jus du demi-citron vert restant, travaillez pour obtenir une pâte un peu ferme.Façonnez-la entre vos paumes en boulettes lisses et rondes. Enfoncez au milieu de chaque boulette un peu d’amandes et de pistaches concassées, de cassonade et de cardamome écrasée, refermez chaque boulette autour de la farce. Portez à ébullition 1 litre d’eau et le sucre en poudre pour obtenir un sirop. Plongez-y les boulettes et faites-les pocher 1h30 sur feu doux. Retirez-les du sirop, laissez tiédir, arrosez d’eau de rose.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire