Cherbourg-en-Cotentin. Réforme des retraites : de nouveaux blocages et rassemblements

Les opposants à la réforme de retraite poursuivent leurs actions jeudi 16 mars, à Cherbourg-en-Cotentin. Des syndicats et des salariés bloquaient, dès 4 heures, la porte de la Saline, à hauteur du E.Leclerc Drive d'Équeurdreville-Haineville. Une déviation a été mise en place par les policiers pour les véhicules. De même, il était impossible d'accéder à la gare maritime et à la zone LM Wind Power à Tourlaville. En revanche, les véhicules pouvaient emprunter les ronds-points de la Pyrotechnie et des Mielles.

Un nouveau blocage a été installé à la porte de la Saline à Cherbourg.

Un rassemblement ce soir place du Théâtre

Parmi les autres actions, des blocages et filtrages avaient lieu aussi à l'entrée de la centrale EDF de Flamanville. Des élèves bloquent également le lycée Grignard, à Cherbourg. Par ailleurs, l'intersyndicale de Cherbourg lance un "appel spontané" à se rassembler dès ce jeudi 16 mars, à partir de 18 h 30, place du théâtre de Cherbourg.

Enfin, vendredi 17 mars, dès 5 heures, un blocage est prévu à hauteur du rond-point Malraux (Auchan) à La Glacerie.

Au Parlement, le Sénat a validé ce jeudi matin la réforme des retraites. Ce projet devait être voté à l'Assemblée nationale dans l'après-midi.