Politique. Des élus de plus en plus tournés vers le Cotentin : "Un territoire porteur"

Un peu plus près des étoiles… du Cotentin ! Henri Lemoigne, maire de Créances et président de Côte-Ouest Centre-Manche, l'intercommunalité dans laquelle figurent Lessay, La Haye-du-Puits ou encore Périers, affirme être de plus en plus tourné vers Cherbourg, l'Agglo du Cotentin et la Baie du Cotentin, et moins vers le Centre-Manche, Coutances et Saint-Lô. Il met en avant des points communs dans différents domaines avec la collectivité présidée par David Margueritte, comme la pêche maritime, mais pas uniquement. "Il y a une histoire", déclare Henri Lemoigne.

Toutefois, Henri Lemoigne reste prudent. À la question d'un possible regroupement entre les communautés de communes de la Baie du Cotentin et de Côte-Ouest Centre-Manche avec la communauté d'agglomération cherbourgeoise, il répond : "Aucune fusion n'est à l'ordre du jour."

Jean-Claude Colombel, président de l'intercommunalité de la Baie du Cotentin, partage également l'analyse de Henri Lemoigne.

