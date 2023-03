Près d'Évreux. Deux individus se font passer pour des gendarmes et entrent chez l'habitant

Soyez vigilant lorsque vous êtes face à une personne se faisant passer pour un gendarme alors qu'il ne porte pas de tenue. Vendredi 3 mars, à Breuilpont près de d'Évreux, deux individus en civil se sont fait passer pour des gendarmes et ont insisté pour vérifier l'intérieur du domicile d'une victime. Pour la convaincre, ils ont prétexté une recrudescence des cambriolages dans le quartier et ont pu s'infiltrer chez l'habitant. L'un d'eux a occupé la victime pendant que le second en a profité pour dérober des bijoux et une statue en bronze de valeur.

Si vous avez un doute, demandez à voir la carte professionnelle

La gendarmerie de l'Eure prévient : "Il s'agit d'un vol avec usurpation de qualité, mode opératoire connu mais qui connaît une recrudescence ces dernières semaines sur le département. Les voleurs repèrent en général la maison plusieurs jours avant et ciblent préférentiellement les personnes vulnérables auprès desquelles ils se font alors passer pour des policiers, des gendarmes, agents EDF… afin de tromper la confiance des victimes." Si vous avez un doute sur la vraie qualité des personnes en face de vous, demandez à voir une carte professionnelle et n'hésitez pas à faire le 17 pour une levée de doute.

Usurpation d'identité, ayez les bons réflexes. - Gendarmerie de l'Eure