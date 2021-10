Voici l'éphéméride du mercredi 3 octobre



MERCREDI 3 OCTOBRE 2012

-----------------------



277e jour de l'année



SAINT-GERARD

Se fit bénédictin à la mort de son père au Xe siècle, le seigneur de Brogne (Belgique), et fonda une abbaye dans le domaine familial

Les Gérard sont généreux et courageux

Couleur : l'orangé

Chiffre : le 8



QUELQUES 3 OCTOBRE

------------------

1886 : naissance d'Alain-Fournier, auteur du Grand Meaulnes (mort le 22 septembre 1914)

1897 : naissance de Louis Aragon (mort en 1982)

1906 : institution du signal de détresse SOS

1920 : première édition du Prix de l'Arc de triomphe

1932 : indépendance de l'Irak

1935 : l'Italie attaque l'Ethiopie

1968 : l'armée tire sur des étudiants à Mexico : 43 morts, une centaine de blessés graves

1980 : attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris: 4 morts, 20 blessés

1987 : mort du dramaturge Jean Anouilh

1988 : à la suite d'un violent orage, une marée d'eau boueuse ravage Nîmes:

11 morts, un disparu

1990 : l'Allemagne recouvre son unité

2008 : la Chambre des représentants américaine adopte un plan de sauvetage bancaire de 700 millions de dollars face à la crise financière

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H55 et se couche deux minutes plus tôt à 19H23

Le dicton : " En octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements"

illustration : le 3 octobre 1920, première édition du Prix de l'Arc de triomphe