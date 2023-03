Musique. Marie-Flore se dévoile dans son nouveau clip "Mon cœur y va bien"

Un mois à peine après le duo Palmiers en hiver avec Julien Doré, la chanteuse Marie-Flore enchaîne déjà avec un nouveau single, Mon cœur y va bien. L'occasion pour elle de braquer les projecteurs sur son deuxième album Je sais pas si ça va.

Sur ce nouvel album, Marie-Flore a répertorié des chansons qui s'ouvrent plus, avec des sonorités plus dansantes et solaires. Après la rupture qu'elle a vécue, la musicienne a même avoué une certaine euphorie de s'essayer et se libérer, d'apporter un peu de légèreté dans ces différents titres.

Ici, dans Mon cœur y va bien, la chanteuse se libère d'un ex et s'amuse dans un clip chic et coloré.

Marie-Flore est en concert lors du Festival Printemps de la chanson, au Forum de Flers dans l'Orne ce vendredi 24 mars.