Orne. Le printemps revient, et c'est en chansons !

La dix-septième édition du festival Printemps de la chanson débutera dans l'Orne le mardi 14 mars, pour trois semaines, jusqu'au dimanche 2 avril, avec vingt et un concerts et vingt-quatre artistes. Outre mêler des artistes en devenir et des têtes d'affiche, sa particularité est d'amener des concerts dans de toutes petites communes : la salle des fêtes ou le gymnase y est alors aménagé en salle de concert !

Cette prouesse est rendue possible grâce à vingt-deux communes, intercommunalités, associations, qui soutiennent cette organisation, mais aussi au parc de matériel qui est fourni par le Conseil départemental. "Cela permet au public de découvrir des artistes tout près de chez soi", explique Claire Aubrat, qui est en charge de la programmation et qui réalise un minutieux travail d'équilibriste entre les souhaits des communes, les budgets, les disponibilités des artistes. Mais aussi entre certaines têtes d'affiche qui sont déjà très renommées, et d'autres artistes en devenir qui méritent d'être découverts par le grand public, car ils sont sans doute les stars de demain.

Ecoutez ici Claire Aubrat: Impossible de lire le son.

Le premier concert de l'édition 2023 du Printemps de la chanson aura lieu mardi 14 avec Rovski, à la salle de l'Éclat à Lonrai, suivi de Manu Galure mercredi 15, à la salle des fêtes de Bazoches-au-Houlme. Attention, le concert de Barbara Pravi vendredi 17, au Quai des Arts à Argentan, affiche complet.

Toute la programmation est sur culture.orne.fr.