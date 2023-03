Cancer. Aquasport sur ordonnance à Bayeux : "Je reprends goût à la vie"

Depuis le 4 janvier dernier, le centre aquatique Auréo, à Bayeux, organise des séances d'aquasport pour les personnes atteintes d'un cancer ou en rémission. Sur prescription médicale, elles peuvent participer à un programme de douze séances en six semaines, chaque mercredi et vendredi, d'une durée de 45 minutes.

Recréer du lien social

Le témoignage de Jean-François Beaudouin Impossible de lire le son.

Jean-François Beaudouin fait partie des participants les plus assidus. Cet habitant du Molay-Littry est tombé malade en mars 2020. Au-delà des bénéfices physiques, il vante surtout l'aspect social de cette activité. "Ce sont les seuls moments de plaisir que j'ai eus sur les quatre derniers mois. C'est un échange avec d'autres malades. Il y a une complicité qui se crée entre nous." Si bien que certains se côtoient à l'extérieur. Pour lui, ces séances d'aquasport sont un bon moyen pour ne pas rester isolé. "Quand on est malade, on a du mal à sortir de chez soi. Avoir un horaire imposé m'y oblige", témoigne-t-il.



À 57 ans, Jean-François Beaudouin vient d'apprendre une rechute de son cancer. Le sport lui permet de garder le sourire. Son seul regret ? Il arrive au bout des douze séances prises en charge par le Comité départemental de la Ligue contre le cancer et le réseau OncoNormandie dans le cadre du dispositif IMAPAC. Chaque séance coûte 12 €. "J'ai plein de cicatrices sur mon ventre. Aujourd'hui, je suis incapable de faire du sport avec des gens 'normaux'."

Depuis le début de l'année 2023, le centre aquatique Auréo de Bayeux accueille des patients atteints de cancer ou en rémission pour des séances d'aquasport.

Vers plus de séances ?

Charline Frandemiche, responsable de projet au réseau OncoNormandie, a conscience des limites du dispositif. "Notre prise en charge est limitée dans le temps. C'est bien, mais pas encore suffisant", explique-t-elle. De là à augmenter le nombre de séances ? C'est un vœu qui a été glissé par Arnaud Tanquerel, adjoint au maire de Bayeux. "L'objectif est que les personnes deviennent autonomes. Il faut travailler sur un parcours pour aller de la séance adaptée à la séance lambda", conclut Charline Frandemiche.