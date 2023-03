Caen. S'ouvrir aux autres avec le festival de cinéma Altérités

Qui est l'autre ? Comment vit-il ? Que révèle le voyage chez chacun d'entre nous ? C'est ce que questionne le festival Altérités, qui a lieu du jeudi 16 au dimanche 19 mars, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et au cinéma Lux de Caen. À travers des projections de films et des temps d'échange avec des réalisateurs, des auteurs ou encore des chercheurs en sciences sociales, la septième édition d'Altérités donne à voir et à penser la diversité des sociétés humaines, des plus lointaines aux plus proches.

Échanger autour de l'habitat mobile

Le festival ouvrira ses portes jeudi 16 mars, dès 14 heures, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville avec une présentation par l'anthropologue Gaëlla Loiseau de son webdocumentaire Des Aires. Celui-ci relate le vécu et le parcours d'une douzaine de personnages engagés sur le chemin sinueux de l'habitat mobile. En caravane, en yourte ou en camion, qu'ils soient saisonniers, néo-voyageurs ou gens du voyage, tous peinent à se faire une place.

Gaëlla Loiseau proposera d'aborder le vécu de ces personnes et de collectifs engagés dans un mode de vie et d'habitat léger. L'anthropologue animera par ailleurs une conférence plus large sur ses travaux, le même jour de 20 h 30 à 22 h 45 au Lux.

Plusieurs documentaires projetés

Lors du festival, plusieurs documentaires seront projetés, notamment Terra in vista, de Giulia Angrisani et Mattia Petullà, vendredi 17 mars, à 15 h 10, à la bibliothèque. Dans celui-ci, Cecilia, Armelle, Gibbo et Sisco, des saisonniers, travaillent dans des champs de monoculture et fabriquent des campements temporaires sur des terres en friche. S'ils peuvent paraître piégés dans une vie marginale, chacun se démarque par sa détermination à vivre et penser avec la précarité. À la suite de cette projection, le festival prévoit une rencontre avec les réalisateurs ainsi que la géographe et politiste Béatrice Mésini. Le lendemain, à 15 h 10 toujours, c'est le documentaire Manouche i Vago de Mohamed Siad qui sera projeté la bibliothèque. Samedi 18 mars, la musique est également à l'honneur avec le Trio Inspecteur Gadjo, qui fera découvrir au public le "jazz manouche" à 18 heures.

Comprendre "l'école du voyage"

Jusqu'au dimanche 2 avril, l'association Aset-Normandie expose le travail photographique d'Emmanuel Blivet intitulé "L'école du voyage". Un temps d'échange autour de ce projet aura lieu samedi 18 mars avec des membres de l'association. Aset-Normandie existe depuis 2005. Ses bénévoles s'investissent dans l'aide à la scolarisation d'enfants tsiganes, les derniers voyageurs en roulottes hippomobiles de France, en Normandie. Avec un camion aménagé, ils proposent aux enfants des activités périscolaires. Pour en parler, rendez-vous dès 14 heures à la bibliothèque.

Pratique. Festival de cinéma et d'ethnographie Altérités, du jeudi 16 au dimanche 19 mars à Caen. Programme : festivalaterites.com.