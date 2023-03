Fouilles dans la Sélune. Qu'ont découvert les archéologues dans ce fleuve côtier du sud-Manche ?

Les fouilles dans la Sélune, ce fleuve côtier du sud-Manche, sont terminées. Elles ont été entreprises par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), en septembre 2022. Elles ont été permises par l'arasement des barrages de la Roche-qui-Boit et de Vezins. La Sélune a ainsi retrouvé son cours naturel. Il avait disparu pendant 90 ans.

Les archéologues ont retrouvé des vestiges de 68 pêcheries et barrages. Cela ne les a pas étonnés puisqu'un certain nombre d'ouvrages étaient indiqués sur d'anciennes cartes. "Nous n'avons pas vraiment retrouvé d'objets, ce qui nous a étonnés", explique Emmanuelle Miejac, archéologue de l'Inrap. Elle poursuit : "C'est plutôt une rivière propre." L'objet le plus intéressant retrouvé est une barque en bois et métal du XIXe siècle, de quatre mètres de long sur deux de large. "C'est une découverte intéressante parce qu'avec le nombre d'aménagements, la circulation en bateau n'était pas facile."

De l'importance de fouiller les rivières

Fouiller les rivières a une utilité pour Emmanuelle Miejac. "Cela permet de comprendre comment les sociétés qui étaient autour de ces rivières ont pu les utiliser. Autrefois, chaque petit bras de rivière, chaque petit fleuve côtier était extrêmement exploité pour la ressource", conclut-elle.