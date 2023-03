[Reportage] Calvados. Animaux maltraités ou abandonnés : ces bénévoles viennent les sauver

Bienvenue dans la demeure des félins ! À Louvigny, l'association Le Chat et la vie consacre une maison entière à ces animaux. Trois pièces de 25 m2 chacune regroupent presque une centaine de chats, "abandonnés ou récupérés par la fourrière", précise Audrey Yvinec, la trésorière. Mais attention, chaque pièce a son ambiance. Si dans l'une on retrouve les plus jeunes, fougueux et joueurs, dans une autre, ce sont "les vieux pépères" qui se reposent. 226 chats sont entrés au refuge l'an passé, et 208 ont été adoptés. Anne-Sophie Le Lan et Aurore Lamare, les salariés, s'entourent d'une large équipe de bénévoles pour assurer la propreté dans le refuge mais aussi pour dispenser la dose quotidienne de caresses, même si certains préfèrent rester perchés, loin de l'humain.

Aux Monts d'Aunay, le Refuge des orphelins, géré par l'association Stéphane Lamart, s'occupe, lui, des chiens. "C'est une sorte de maison de retraite", sourit Linda Perrine, bénévole. Ici, on récupère les canidés voués à l'euthanasie ou réquisitionnés pour maltraitance. Autant dire que les bénévoles y voient débarquer certains chiens physiquement et socialement atteints. "Quand ils arrivent, ils sont très craintifs, il faut leur laisser le temps de s'intégrer. Par exemple, il y a un chien que je ne peux pas promener, je dois lui rappeler quelqu'un qu'il n'aime pas, qui l'a maltraité", poursuit Linda Perrine. Actuellement, 31 chiens garnissent le refuge, mais c'est un chiffre qui peut grimper très vite. La bénévole prend en exemple plus d'une dizaine de caniches, arrivés au refuge en même temps car l'éleveur qui les possédait s'était totalement laissé dépasser.

Quelques associations sans locaux

Pas toujours besoin d'avoir un refuge pour secourir des animaux. Plusieurs associations s'organisent autour de Caen pour prendre en charge les chats. C'est le cas notamment de Noname. Là où des chats errants vivent, elle met en place des îlots de nourrissage. D'ailleurs, "il y en a une quinzaine rien qu'à Caen", précise Amandine Toscan, la fondatrice. Mais son credo, c'est surtout "les plus abîmés". Chez elle, quatre chats vivent, dont un qu'elle ne peut approcher, tant il a subi des sévices. Même si elle aimerait posséder son propre refuge, elle fonctionne pour l'instant avec un réseau de familles d'accueil pour tous ceux qu'elle sauve "de la rue ou de la maltraitance". L'association prend en charge les frais de vétérinaire, la nourriture et la litière, et le chat a un toit pour vivre sereinement, se remettre sur pattes, tout en attendant qu'une famille aimante craque sur sa bouille publiée sur les réseaux et l'adopte.